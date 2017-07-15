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  3. 15 Temmuz 2017 07:45

Uzay bilimini karıştıran fotoğraftaki varlık maket çıktı

Muğla’nın Bodrum İlçesinde görüntülendiği iddia edilen Fairy alien cinsi varlığın görseli sahte çıktı.

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nın düzenlemiş olduğu bu fotoğraf sergisini çok anlamlı buluyorum
nın düzenlemiş olduğu bu fotoğraf sergisini çok anlamlı buluyorum
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