Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzay'da bir ilk: Güneş'in doğuşu görüntülendi Uzay'da bir ilk: Güneş'in doğuşu görüntülendi 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:47 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:47 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Matthew Dominick, ‘kırmızı ve yeşil aurora akımları’ arasında Ay'ın batışını ve güneşin doğuşunu gösteren bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdeac681488f8ed10a9803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düdüklü tencere bomba gibi patladı Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu İstanbul'da kadın hostes ile taksici kavgası kamerada Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik''