Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:30 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı bağlantıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b7623e88405de0f0019063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var! Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi! Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattılar