Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:00 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 08:00 Dünya'nın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3c6f46d06ddd13a0f29d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü