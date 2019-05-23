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  3. 23 Mayıs 2019 18:45

Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı

Esenyurt’ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam, mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, üst kat...

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