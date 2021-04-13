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  4. Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama

Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama

Bursa’da iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine basan Suriye uyruklu şahıs psikiyatri servisine yatırılırken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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