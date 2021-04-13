Anasayfa Video Galeriler Gündem Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama Üzerine basılan Türk bayrağı için yürek yakan açıklama 13 Nisan 2021 Salı Saat: 16:25 Bursa’da iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine basan Suriye uyruklu şahıs psikiyatri servisine yatırılırken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60759be72e25aa52895cbff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu 128 Milyar dolar nerede afişini Meclis'e astı! Onarım için çatıya çıkan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi Prof. Dr. Haydar Baş'a duygusal anma MSB paylaştı! Saldırı balonu böyle imha edildi Anne-kıza ilaçlı menemen tuzağı! 1 kilo altınla kayıplara karıştı İstanbul'da baltalı-sopalı kavga! TEM'de feci kaza! Otomobilin üstüne devrildi Bahçeli: ''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz'' NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna uyarısı