Anasayfa Video Galeriler Gündem Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı 14 Mart 2021 Pazar Saat: 17:05 Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan adam son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e183035df7b664f534933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı Brezilya'da gizli partiye polis baskını! 600 kişi yakalandı Ünlü iş adamının karıştığı kazada ölü ve yararlılar var Marmara Denizi'nde sahil güvenliği harekete geçiren olay ABD'de dehşet! Polis, kendisine ateş eden kadını vurarak öldürdü Adana'da sünnet düğününde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı