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  4. Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı

Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan adam son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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