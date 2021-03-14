Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan adam son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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