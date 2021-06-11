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Üzerine düşen kanepeden kıl payı kurtuldu

İstanbul Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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