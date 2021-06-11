Anasayfa Video Galeriler Gündem Üzerine düşen kanepeden kıl payı kurtuldu Üzerine düşen kanepeden kıl payı kurtuldu 11 Haziran 2021 Cuma Saat: 13:55 İstanbul Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c3411d57ee1e0bec6cfcc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Elvan'dan flaş enflasyon mesajı AK Parti'deki istifa krizinin ardından belediye başkanına kurşun yağdırdılar Sahilde kumun rengi siyaha döndü: ''Burada deniz girmek intihar gibi...'' İstanbul'da ''korona virüs salgını bitti de bizim mi haberimiz yok'' dedirten görüntüler İstanbul'da ''Karagümrük çetesi'' operasyonu... Gözaltılar var Çocuklarını göremeyen babanın intihar girişimi kamerada Abdurrahim Albayrak, ağlayarak yayını terk etti AK Parti'deki istifa krizinin ardından belediye başkanına kurşun yağdırdılar Sokak ortasında hamile kadına şiddet