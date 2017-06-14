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  3. 14 Haziran 2017 12:45

Üzerine kaya parçası düşen öğrencinin feci ölümü kamerada

Gümüşhane’de okuldan çıkıp yurda dönerken üzerine kaya parçası düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Video Galeri
Konuşan karga koruma altında
Konuşan karga koruma altında
Video Galeri
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Video Galeri
Minik Celal yürümek istiyor
Minik Celal yürümek istiyor
Video Galeri
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Video Galeri
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
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Bireysel sporcular artık yalnız değil!
Bireysel sporcular artık yalnız değil!