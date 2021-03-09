Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? 09 Mart 2021 Salı Saat: 17:15 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artış nedenini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6047830455e6ef7a486297b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tayland Başbakanı'ndan şoke eden hareket! Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü