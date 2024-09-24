Uzman isim Türkiye'yi bekleyen tehdidi açıkladı: ''Yeni türler ortaya çıkacak''

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bitkilerin strese girmesine neden oluyor. Tarımsal üretimi tehdit eden sıcaklıkların bitkiler üzerinde etkilerinden bahseden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, sıcaklığa bağlı bir çok bitkinin yok olabileceğini...

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