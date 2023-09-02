Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir 02 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 02 Eylül 2023 Cumartesi 12:40 İstanbul'da İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini durdurdu. Çünkü barajlarda su çekilmeye devam ediyor. İşte İstanbul'da barajlardaki son durum... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f3030c9b7404110f437ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilere ilk destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü