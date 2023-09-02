Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir

İstanbul'da İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini durdurdu. Çünkü barajlarda su çekilmeye devam ediyor. İşte İstanbul'da barajlardaki son durum...

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