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  4. Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir

Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir

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İstanbul'da İSKİ bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini durdurdu. Çünkü barajlarda su çekilmeye devam ediyor. İşte İstanbul'da barajlardaki son durum...

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