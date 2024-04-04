Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzman isimden bahar uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Uzman isimden bahar uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın! 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:50 Yazın müjdecisi bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan bahar alerjisi vakaları için uzman isim "bu saatlerde dışarıya çıkmayın" diyerek uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e94149ec411f0c007b503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı Yine bir estetik davası: Genç kadın 1 milyon TL'lik dava açtı 14 ilde Van provokasyonu operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Bayram tatilinde Antalya'ya gideceklere kötü haber İstanbul'daki Van eylemlerinde linç girişimi kamerada Bu ev Türkiye'nin türbeli evi: Ziyaretçi akınına uğruyor Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrini ziyaret etti Tatilciler rotayı Mardin'e çevirdi: Bayramda dolup taşacak!