Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip 04 Şubat 2024 Pazar Saat: 21:15 İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Elazığ ile Bingöl arasındaki kırılmayan fay hattı için deprem uyarısında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bfd44a292a91496409a8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı Murat Kurum: ''100 yıllık planlama ve strateji’ dönemine geçeceğiz'' Survivor Kardeniz Kılıç Mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı 2 pilotumuz şehit olmuştu: Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak