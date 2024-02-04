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  4. Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip

Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Elazığ ile Bingöl arasındaki kırılmayan fay hattı için deprem uyarısında bulundu.

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