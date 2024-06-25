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  4. Uzmanı anlattı: İşte RIP akıntısında hayatta kalmanın formülü

Uzmanı anlattı: İşte RIP akıntısında hayatta kalmanın formülü

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Deniz sezonunun açılmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti. Son günlerde boğulma vakalarında da artış yaşandı. RIP (çeken akıntı) akıntısında hayatta kalmanın formüllerini anlatan Prof. Dr. Ali Uzun, ''Bu hızlı akıntı karşısında yanlara doğru yüzün ve suyun üstünde kalmaya çalışın. Yüzme bilseniz bile eğer bu çeken akıntıdan korkup panik yaparsanız, yanlara değil de ona karşı yüzmeye...

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