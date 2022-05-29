Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu 29 Mayıs 2022 Pazar Saat: 13:56 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, dünyada endişelere yol açan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarılarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6293515391a336603f386d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı Ayasofya'da fetih namazı Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar Yeğenlerini barıştırmak isterken canından oldu Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu! Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL!