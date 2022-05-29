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  4. Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu

Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, dünyada endişelere yol açan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarılarda bulundu.

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