Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yan yatan bir bina uzmanları bile şaşırttı. 5 katlı binanın camlarının bile kırılmadığı görüldü.

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