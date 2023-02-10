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  4. Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yan yatan bir bina uzmanları bile şaşırttı. 5 katlı binanın camlarının bile kırılmadığı görüldü.

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