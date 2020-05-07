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  3. 07 Mayıs 2020 22:10

Uzmanlar uyardı: Eski normale dönersek ikinci dalga gelebilir

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Yeni normallerimizden vazgeçip eski normallerimize dönersek kendimiz ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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