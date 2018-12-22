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  3. 22 Aralık 2018 17:40

Uzmanlardan bağışıklık sistemi için probiyotik tavsyesi

Diyetisyen Kübra Akın, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, vücudun hastalıklara karşı direnç kazanması için hayatın her aşamasında probiyotik denilen ’iyi’ bakterilerin alınması gerektiğini söyledi. Batman’da bir hastanede görev yapan Diyetisyen Kübra Akın, bağırsak sisteminin önemini ve vücut için faydalarını anlattı. Vücuttaki bütün organların dışında bağırsak ve beyin sisteminin...

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