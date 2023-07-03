Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:40 Yaz mevsiminin gelmesiyle sahte güneş gözlüklerine karşı uyarıda bulunan optisyenler, güneşten korumak isterken alınan sahte güneş gözlüklerinin sağlığa zarar verdiğine dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a29787c8881039b33d8313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını Sıfır araç bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu Vay ayı vay! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldular