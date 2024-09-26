Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzun namlulu psikopat kamerada: Ekiplere silah çekip tehdit etti Uzun namlulu psikopat kamerada: Ekiplere silah çekip tehdit etti 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 11:26 Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik'e bağlı iki saha çalışanı, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f51ab0f3c251a6d20f38a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı