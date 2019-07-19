Uzun süredir aranan su sayacı hırsızları yakalandı
19 Temmuz 2019 16:45
Uzun süredir aranan su sayacı hırsızları yakalandı
Başakşehir’de, bir sitenin dairelerine ait su sayaçlarını çalan 2 şüpheli, Mobil Park Timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitedeki bazı güvenlik kameraları karartmak için çeşitli yöntemler denemesi aynı kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir sitenin dairelerine ait 22 su sayacı, 15 Haziran tarihinde kimliği...