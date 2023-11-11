Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:00 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırlarken sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte en sakin günlerini yaşıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f3494c0483b011b074f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza İncirlik Hava Üssü'nden tedirgin eden siren sesleri Antalya'da öldüren gasp intikamı! Bursa - İstanbul yolunda bitmeyen kuyruk Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar süren 10 bin TL'lik nöbet İsrail askerleri, bir Filistinliyi canlı kalkan yaptı