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  3. 28 Nisan 2017 11:50

V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada

Sultangazi'de V for Vendetta maskeli ve silahlı soyguncular bir fatura merkezi ile bir marketi soydu. Şahısların gerçekleştirdikleri soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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