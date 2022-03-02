Anasayfa Video Galeriler Gündem Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:45 Türkiye bugün yine bir vahşetle başladı. Denizli'de bir kişi, 4 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini boğarak öldürüp, ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f3cb91b9650359c315323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Boğazların anahtarı Türkiye'dir'' 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü Buzdan sal ile tehlikeli balık avı Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı! Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı