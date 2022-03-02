  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü

Vahşet! Eski eşini öldürüp cesedini ormana gömdü

Türkiye bugün yine bir vahşetle başladı. Denizli'de bir kişi, 4 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini boğarak öldürüp, ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Boğazların anahtarı Türkiye'dir''
12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü
Buzdan sal ile tehlikeli balık avı
Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi
Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı!
Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu
Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler
İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi
Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı