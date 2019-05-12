Vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı
12 Mayıs 2019 17:40
Vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı
Arnavutköy’de yanmış insan cesedi bulunan otomobil olayının ardından vahşet çıktı. Babasından kalan mirası paylaşamayan İsmail T.’nin, kardeşi Behzat T.’yi öldürerek yaktığı ortaya çıkarken yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy Yassı Ören’de önceki gün alev alev yanan bir otomobilin içerisinde erkek cesedi çıkmıştı. Olayın üzerine başlatılan soruşturmada jandarma...