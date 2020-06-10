  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Haziran 2020 13:10

Vajina Neden Genişler

Op. Dr. Müge Aksoy, bazı hastalarda kolojen yapısının gevşek olmasının da vajina genişlemesine sebep olabildiğini açıklıyor.

Video Galeri
Genç reklamcı Aysun'un ölüm anı kamerada
Genç reklamcı Aysun'un ölüm anı kamerada
Video Galeri
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Antikor testleri, pazartesi başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Antikor testleri, pazartesi başlayacak
Video Galeri
Erdoğan'ın ameliyat ettirdiği siyam ikizleri yurda döndü
Erdoğan'ın ameliyat ettirdiği siyam ikizleri yurda döndü
Video Galeri
Akşener:-Bugünün acil eylem planı, iç piyasanın canlandırılması olmalıdır
Akşener:-Bugünün acil eylem planı, iç piyasanın canlandırılması olmalıdır
Video Galeri
Kuzey Irak'a ''ani'' operasyon: 8 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'a ''ani'' operasyon: 8 PKK'lı öldürüldü
Video Galeri
Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü
Düştüğü bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk öldü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM