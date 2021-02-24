  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Şubat 2021 18:05

Vaka sayısında artış yaşanan o ilde yeni tedbirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, bu hafta en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta yeni tedbirler alındı.

Video Galeri
Alev topuna dönen araç yolda kayarak ilerledi
Alev topuna dönen araç yolda kayarak ilerledi
Video Galeri
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yeni parti hazırlığında
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yeni parti hazırlığında
Video Galeri
İstanbul'da can pazarı! Minik çocuğu 3'üncü kattan attılar
İstanbul'da can pazarı! Minik çocuğu 3'üncü kattan attılar
Video Galeri
Bu Berat Albayrak videosu olay oldu!
Bu Berat Albayrak videosu olay oldu!
Video Galeri
Öğrencilerden yüz yüze sınav isyanı
Öğrencilerden yüz yüze sınav isyanı
Video Galeri
Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile
Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM