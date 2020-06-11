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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 763'E YÜKSELDİ
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  3. 11 Haziran 2020 20:30

Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da korkutan görüntüler

Son 1 haftada 300 kişinin koronavirüse yakalandığı Diyarbakır'da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske takılmadığı görüntülendi.

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