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  3. 07 Aralık 2020 17:05

Vaka sayısının arttığı Rize'de, hastanelerde yeni dönem

Rize'de koronavirüs vakalarındaki artışın ardından hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı.

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Topkapı Sarayı'nda 500 yıllık sürpriz keşif!
Topkapı Sarayı'nda 500 yıllık sürpriz keşif!
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Fuat Oktay: Ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek verdik
Fuat Oktay: Ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek verdik
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İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: 42 gözaltı
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Yılmaz Vural’dan müjdeli haber geldi
Yılmaz Vural’dan müjdeli haber geldi
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3 gündür aranan gencin cesedi bulundu
3 gündür aranan gencin cesedi bulundu
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Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı
Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı
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