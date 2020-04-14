SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.403'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Nisan 2020 22:15

Vaka ve ölüm oranının hep aynı olması Bakan Koca'ya soruldu

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının hep 0.021 çıkması nedeniyle ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Video Galeri
Türkiye'de koronavirüsten 107 kişi daha öldü
Türkiye'de koronavirüsten 107 kişi daha öldü
Video Galeri
Sahile gidemeyen kadınlar çatılarda güneşlendi
Sahile gidemeyen kadınlar çatılarda güneşlendi
Video Galeri
Yenikapı Parkı'nda top oynayıp, gitar çaldılar
Yenikapı Parkı'nda top oynayıp, gitar çaldılar
Video Galeri
Plazma nakliyle koronavirüs test sonucu negatife döndü!
Plazma nakliyle koronavirüs test sonucu negatife döndü!
Video Galeri
İstanbul'da bugün: Piknik yapıp, balık tuttular
İstanbul'da bugün: Piknik yapıp, balık tuttular
Video Galeri
İstanbul Valisi paylaştı: Vefa çalışmalarına dev destek!
İstanbul Valisi paylaştı: Vefa çalışmalarına dev destek!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM