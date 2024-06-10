Anasayfa Video Galeriler Gündem Vakalar artıyor: Katil keneden 3'üncü ölüm Vakalar artıyor: Katil keneden 3'üncü ölüm 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 12:00 Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666c0b3c3cd2bf4ae06f693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Kocaeli'de can pazarı: İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı İstanbul'un lüks yalısında 130 milyon TL'lik film gibi soygun Tam 1 ton 800 kilo: Fiyatı 2. el otomobillerle yarışıyor 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim