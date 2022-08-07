Anasayfa Video Galeriler Gündem Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 17:25 Çin'deki koronavirüs vakalarının artmasından sonra kapanma tedbirlerinin uygulanacağının açıklamasıyla 80 bin turist, kentte mahsur kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62efcb56ab05875ab667f397" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de orman yangını TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok Türkiye bunu da gördü: Boş börek satışı başladı! Merve Boluğur gazetecileri böyle fırçaladı