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Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı!

Çin'deki koronavirüs vakalarının artmasından sonra kapanma tedbirlerinin uygulanacağının açıklamasıyla 80 bin turist, kentte mahsur kaldı.

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