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  3. 26 Mayıs 2020 12:40

Vali, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye istedi

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Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı
Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı
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Tam isabet! 4 teröristin öldürülme anı böyle görüntülendi!
Tam isabet! 4 teröristin öldürülme anı böyle görüntülendi!
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Show Haber ekibine saldırı
Show Haber ekibine saldırı
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Uçakta sosyal mesafe kavgası
Uçakta sosyal mesafe kavgası
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Çilekleri tuzlu suda bekletince bakın ne oluyor...
Çilekleri tuzlu suda bekletince bakın ne oluyor...
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''Maskeyle nasıl yemek yiyeceğim'' diye düşünenler için bunu yaptılar
''Maskeyle nasıl yemek yiyeceğim'' diye düşünenler için bunu yaptılar
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