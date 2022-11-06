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Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik''

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Kırklareli'nde 60 derece sıcaklıkta yeni bir jeotermal kaynak bulundu. Vali Birol Ekici, ''beyaz petrol keşfettik'' diyerek müjdeyi duyurdu.

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