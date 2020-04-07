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  3. 07 Nisan 2020 14:30

Vali uyardı: ''Artık ikna zamanı bitti, ceza zamanı başladı''

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, insanların korunması gerektiğini ancak tüm tedbirlere rağmen bunu çok fark edemediğini belirterek, "Artık ikna zamanı bitti, ceza zamanı başladı" dedi.

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