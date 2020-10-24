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  3. 24 Ekim 2020 10:55

Vali Yerlikaya'nın adıyla dolandırıcılık!

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla çökertilen ve 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını telefonla arayıp kendilerini 'vali' olarak tanıtarak 240 bin lira dolandırdığı belirlenen çete ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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