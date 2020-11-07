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  3. 07 Kasım 2020 11:35

Validen sosyal mesafesiz kına gecesi!

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve AK Partili isimlerin katıldığı kına gecesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. CHP'li Mahmut Aziz Usal, kararname ile yasaklanan kına gecesinin düzenlemesi üzerine Münir Karaloğlu'na tepki gösterdi.

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