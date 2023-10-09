Anasayfa Video Galeriler Gündem Valilik önünde bomba paniği Valilik önünde bomba paniği 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 22:20 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 22:20 Adana Valiliği'nin ek binasının karşısına bırakılan siyah pazar çantası, paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65245275a105e144943dd213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti