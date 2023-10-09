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Valilik önünde bomba paniği

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Adana Valiliği'nin ek binasının karşısına bırakılan siyah pazar çantası, paniğe neden oldu.

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