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  4. Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Valilikten BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

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