Anasayfa Video Galeriler Gündem Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 17:30 Valilikten BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e70c069a12f220f55b3eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu