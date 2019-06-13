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  3. 13 Haziran 2019 14:14

Vali'nin gözü önünde drift atan magandaya ceza

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen Vali Salih Ayhan'ın makam aracının yanında hem ışık ihlali hem drift yapan sürücüye ceza uygulandı. Sürücünün yaptığı ihlal, kameralara da yansıdı.

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