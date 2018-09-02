Valinin makam aracı şehidin oğlunun sünnet arabası oldu
02 Eylül 2018 19:20
Valinin makam aracı şehidin oğlunun sünnet arabası oldu
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2 yıl önce bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün 1 buçuk yaşındaki oğlu Haşim Yenigül için sünnet töreni düzenlendi, Valiliğin makam aracını sünnet arabası oldu. Çukurca ilçesinde 2 yıl önce bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün bir buçuk yaşındaki oğlu Haşim Yenigül için, Kahramanmaraş Valiliği özel bir...