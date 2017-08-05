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  3. 05 Ağustos 2017 00:45

Valinin sözü üzerine yol trafiğe açıldı

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ölümlü kaza sonrası vatandaşlar karayolunu saatlerce trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın sözü üzerine yol trafiğe açıldı.

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