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  3. 19 Şubat 2020 17:15

Valiyi darpla suçlayan eski sevgilisi konuştu: Adalet yerini buldu

Eski sevgilisi Meltem Özkalfa'yı ormanda darbettirdiği iddia edilen Kırklareli eski Valisi Orhan Çiftçi hakkında 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Özkalfa, ''Adalet yerini buldu'' dedi.

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