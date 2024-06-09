Anasayfa Video Galeriler Gündem Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 10:10 Güncelleme: 09 Haziran 2024 Pazar 10:10 Van-Bitlis karayolunda bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66655568350c9653e00860f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor