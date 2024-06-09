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  4. Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

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Van-Bitlis karayolunda bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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