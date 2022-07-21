Anasayfa Video Galeriler Gündem Van Gölü'nde kahreden olay: 3 çocuğun cansız bedeni bulundu Van Gölü'nde kahreden olay: 3 çocuğun cansız bedeni bulundu 21 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 18:00 Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 3'ü boğuldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d96a11a52d59251f208423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Birbirlerine girdiler! Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet kazası: Alev alev yandı Trafikte polis memurunu bıçakladı! O anlar kamerada İstanbul'da kayıp genç kadının cansız bedeni bulundu! Skandal! Uçakta ikram edilen yemekten çıkanlar mide bulandırdı Tedaviyi beğenmedi diş hekimine saldırdı Çılgın Türkler iş başında! Yakıtsız çalışan jeneratör üretti Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Kadını vatandaşlar kurtardı Günde 33 bin TL, ayda 1 milyon TL kazanıyor! Yaptığı işe inanamayacaksınız!