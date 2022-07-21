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  4. Van Gölü'nde kahreden olay: 3 çocuğun cansız bedeni bulundu

Van Gölü'nde kahreden olay: 3 çocuğun cansız bedeni bulundu

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 3'ü boğuldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

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