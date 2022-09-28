Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'a turist akını: Otellerde yer kalmadı Van'a turist akını: Otellerde yer kalmadı 28 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 13:50 İranlı turistlerin akın ettiği Van'da, otellerde yer kalmadı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, kente geleceklerin, kalacak yer ayarlamadan gelmemeleri tavsiyesinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633426ed6b53af42090eec33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tekirdağ'da hortum paniği! Bu bitkiye sakın dokunmayın! Cezası 109 bin 593 TL Mersin'de terör operasyonu: Belediye personeline gözaltı! 50 ilimizi ilgilendiren dev projede geri sayım başladı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Mısırcı Dede yakalandı! Survivor adasına geri mi dönüyor ? Helikopteri orada gören gözlerine inanamadı Kadın yolcudan parasını isteyen taksi şoförüne yumruk Rusya'da yedek askerler eğitime başladı