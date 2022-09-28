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Van'a turist akını: Otellerde yer kalmadı

İranlı turistlerin akın ettiği Van'da, otellerde yer kalmadı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, kente geleceklerin, kalacak yer ayarlamadan gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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