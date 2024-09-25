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  4. Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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