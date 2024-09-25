Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 11:11 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3c5990a4b423b0f011f57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi İstanbul'un barajlarından kötü haber ''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın'' Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız'' 27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada Kızıl Goncalar'ın fragmanına damga vuran replik: ''Tarikatlar ve cemaatler kapatılmalıdır''