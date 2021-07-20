Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da 113 göçmen yakalandı Van'da 113 göçmen yakalandı 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 17:45 Van'ın Erciş ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 göçmen yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6e1855c3feb00e7564b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya