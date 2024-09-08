Anasayfa Video Galeriler Gündem Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 12:31 Van'da, Urartular tarafından inşa edilen Ayanıs Kalesi'nde 36 yıldır yürütülen kazı çalışmaların bu yılki ayağında yaklaşık 2 bin 700 yıllık 3 adet bronz kalkan ve 1 adet miğfer bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dd6eead94ffb4c700b6fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Narin'in cansız bedeni bulundu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi Trafikte korkutan garip anlar kamerada Trafikte korkutan garip anlar kamerada Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz.... Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif Dilan ve Engin Polat açıklaması tepki çeken Ümit Özdağ'dan yeni açıklama