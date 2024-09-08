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Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif

Van'da, Urartular tarafından inşa edilen Ayanıs Kalesi'nde 36 yıldır yürütülen kazı çalışmaların bu yılki ayağında yaklaşık 2 bin 700 yıllık 3 adet bronz kalkan ve 1 adet miğfer bulundu.

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